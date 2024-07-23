Россияне построили новую военную базу под Ростовом (спутниковые снимки)

Согласно изображениям со спутника Planet Labs, новая база расположена в городе Новочеркасске в 200 ком от линии фронта.

Ее российские военные развернули в мае 2024 между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

По информации Схем, первая военная техника появилась на месте, где строилась база еще в конце августа 2023 года. Тогда на объекте припарковали около полусотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. Почти через год база увеличилась втрое.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это, вероятно, база материально-технического обеспечения, там расположена только грузовая и вспомогательная техника.

Как установили "Схемы", база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

К тому же, о возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья в Ростовскую область, ближе к линии фронта, может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких его военнослужащих, что удалось отследить "Схемам".