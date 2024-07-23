RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне построили новую военную базу под Ростовом (спутниковые снимки)

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Под Ростовом россияне построили новую военную базу. Ее могут использовать для материально-технического обеспечения боевых частей Вооруженных Сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Согласно изображениям со спутника Planet Labs, новая база расположена в городе Новочеркасске в 200 ком от линии фронта.

Ее российские военные развернули в мае 2024 между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

По информации Схем, первая военная техника появилась на месте, где строилась база еще в конце августа 2023 года. Тогда на объекте припарковали около полусотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. Почти через год база увеличилась втрое.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это, вероятно, база материально-технического обеспечения, там расположена только грузовая и вспомогательная техника.

Как установили "Схемы", база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

К тому же, о возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья в Ростовскую область, ближе к линии фронта, может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких его военнослужащих, что удалось отследить "Схемам".

Удары по военным базам РФ

Напомним, 18 июля Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, склад врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.

А 21 июня в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды". Операция была организована и проведена ВМС по взаимодействию со Службой безопасности Украины.

В результате атаки украинских дронов было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РостовВойна в Украине