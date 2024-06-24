Удар по складу "Шахедов" на Кубани: в ВМС уточнили количество уничтоженных российских дронов

В результате атаки украинских дронов на склад "Шахедов" в городе Ейск Краснодарского края РФ было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов", - говорится в сообщении. В результате удар был уничтожен: "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 ед.;

ударный БПЛА "Ланцет" - 50 ед.;

разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 ед.;

разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 ед. Кроме того, погибли среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.