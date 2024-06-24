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Удар по складу "Шахедов" на Кубани: в ВМС уточнили количество уничтоженных российских дронов

Краснодарский край, Россия, Понедельник 24 июня 2024 21:11
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Удар по складу "Шахедов" на Кубани: в ВМС уточнили количество уничтоженных российских дронов Фото: дрон-камикадзе Shahed (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В результате атаки украинских дронов на склад "Шахедов" в городе Ейск Краснодарского края РФ было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов", - говорится в сообщении.

В результате удар был уничтожен:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 ед.;
  • ударный БПЛА "Ланцет" - 50 ед.;
  • разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 ед.;
  • разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 ед.

Кроме того, погибли среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Что предшествовало

Напомним, 21 июня в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды".

Атака была организована и проведена ВМС по взаимодействию со Службой безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что во время удара, нанесенного Силами обороны Украины по вражеским объектам в российском Краснодарском крае, было уничтожено место хранения дронов-камикадзе типа "Шахед" и сопутствующая инфраструктура.

Позже были обнародованы спутниковые снимки, продемонстрировавшие повреждение казармы и ангара в Эйске в Краснодарском крае РФ, где была атакована военная часть ПВО.

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