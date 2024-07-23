Росіяни звели нову військову базу під Ростовом (супутникові знімки)

Під Ростовом росіяни звели нову військову базу. Її можуть використовувати для матеріально-технічного забезпечення бойових частин Збройних сил Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Відповідно до зображень з супутника Planet Labs, нова база розташована у місті Новочеркаськ за 200 кім від лінії фронту.
Її російські військові розгорнули у травні 2024 року між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового обʼєкту - школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.
За інформацією "Схем", перша військова техніка з'явилася на місці, де будувалася база ще наприкінці серпня 2023 року. Тоді на об'єкті припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Майже за рік база збільшилася утричі.
На думку військового експерта Михайла Жирохова, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.
Як встановили "Схеми", база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.
До того ж про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосковʼя до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, що вдалося відслідкувати "Схемам".
Нагадаємо, 18 липня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.
А 21 червня у Краснодарському краї РФ були атаковані місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди". Операція була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.
Внаслідок атаки українських дронів було знищено 120 російських безпілотників різних типів.
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