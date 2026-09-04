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Россияне разрушили заведение "Завертайло" в центре Киева

16:16 04.09.2026 Пт
1 мин
Популярная пекарня возле "Софии Киевской" попала под обстрел
aimg Елена Бджола
Фото: разрушенная пекарня "Завертайло" на Подоле (скрин из видео)

Это уже второе заведение сети пекарен "Завертайло" в Киеве, которое разрушила Россия. Пекарня пока закрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца заведения Станислава Завертайло в Instagram.

Пекарня "Завертайло" разрушена

Завертайло рассказал, что российские обстрелы во второй раз разрушили его заведение. Это произошло днем 4 сентября.

"На этот раз "Завертайло" у Софии", - уточнил он.

Владелец заявил, что больше всего волнуется за гостей и команду.

Позже стало известно, что пекарня закрыта, а подробная информация будет позже.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что одного пострадавшего уже госпитализировали медики после падения БпЛА в Шевченковском районе столицы.

Ранее РБК-Украина писало, что новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.

Также сообщалось, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Начался пожар.

Кроме того, 27 августа в результате массированной атаки России был полностью разрушен склад компании ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области.

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