Склад OKWINE и Wine Hunters во второй раз разрушен из-за атаки РФ (видео)

Очередная вражеская атака произошла ровно через 2 месяца. Новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы OKWINE в Facebook.

Атака по складу OKWINE и Wine Hunters

В компании отметили, что "соседи" разрушают все, что создают украинцы и украинский бизнес. Их склад полностью уничтожен российским ударом.

"К счастью, никто из нашей команды не пострадал", - уточнили в OKWINE

Они заметили, что только начали приходить в себя после первого вражеского попадания:

завозить новинки,

хотя бы на неделю, но планировать будущее.

В OKWINE поблагодарили своих клиентов за поддержку в июле и надеются, что она продолжится.

"И сейчас мы честно говорим: вторично без вашей поддержки мы можем не справиться. Купите любимые товары или спасенные, после первого прилета, вина и крепкое, сохраняя, как часть истории и символ несокрушимости", - сообщили они.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Это произошло в Голосеевском районе.

Также сообщалось, что 1 сентября в Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар.