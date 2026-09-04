Росіяни зруйнували заклад "Завертайло" в центрі Києва

Пекарня "Завертайло" зруйнована

Завертайло розказав, що російський обстріл вдруге зруйнував його заклад. Це сталося вдень 4 вересня.

"Цього разу "Завертайло" біля Софії", - уточнив він.

Власник заявив, що найбільше хвилюється за гостей і команду.

Пізніше стало відомо, що пекарня зачинена, а детальна інформація буде згодом.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.

Також повідомлялося, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Почалася пожежа.