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Росіяни зруйнували заклад "Завертайло" в центрі Києва

16:16 04.09.2026 Пт
1 хв
Популярна пекарня біля "Софії Київської" потрапила під обстріл
aimg Олена Бджола
Фото: зруйнована пекарня "Завертайло" на Подолі (скрин з відео)

Це вже другий заклад мережі пекарень "Завертайло" у Києві, який зруйнувала Росія. Пекарню наразі зачинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника закладу Станіслава Завертайла в Instagram.

Пекарня "Завертайло" зруйнована

Завертайло розказав, що російський обстріл вдруге зруйнував його заклад. Це сталося вдень 4 вересня.

"Цього разу "Завертайло" біля Софії", - уточнив він.

Власник заявив, що найбільше хвилюється за гостей і команду.

Пізніше стало відомо, що пекарня зачинена, а детальна інформація буде згодом.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.

Також повідомлялося, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Почалася пожежа.

Крім того, 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії було повністю зруйновано склад компанії ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.

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