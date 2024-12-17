В Курской области резко возросло количество боев, - Генштаб

На фронте с начала суток 16 декабря и по состоянию на вечер уже произошло 226 боевых столкновений. Резко возросло количество боев в Курской области по сравнению с данными сутками ранее - сейчас более 70 против 26, что было зафиксировано вечером в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 16 декабря.

Российские обстрелы

Российские оккупанты с начала суток 16 декабря и до вечера нанесли по территории Украины 24 авиационных ударов (применили 30 КАБов / УАБов).

Также противник применил для поражения 570 дронов-камикадзе и совершил более 3700 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что воины ВСУ продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".



На Харьковском направлении оккупанты не вели наступательных действий.

На Купянском направлении враг провел 3 штурма в районах Кучеровки, Загрызово и Лозовой. Силы обороны отбили все атаки захватчиков.

На Лиманском направлении противник 15 раз атаковал позиции ВСУ неподалеку н.п. Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.

"Все боестолкновения уже завершились", - отметили в военном командовании.

На Северском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спорного и Северска. Еще продолжаются 3 боестолкновения.

На Краматорском направлении произошло 6 боев вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек, все вражеские атаки были отбиты украинскими защитниками.

На Торецком направлении захватчики 11 раз атаковали позиции ВСУ. Основные усилия наступления здесь враг сконцентрировал вблизи н.п. Торецк и Щербиновка. Еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Покровском направлении оккупанты 46 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку н.п. Лысовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка. Еще продолжаются 8 боев.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал позиции украинских воинов вблизи н.п. Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Еще продолжаются 10 боев.

На Времовском направлении противник совершил 22 наступательных действия неподалеку Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Еще продолжаются 5 боев.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них - безвозвратно", - рассказали в Генштабе.

В Силах обороны добавили, что также было уничтожено 5 единиц автомобильной техники противника, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 1 багги. А еще - значительно повреждены 1 танк и 1 боевая бронированная машина оккупантов.

На Ореховском направлении захватчики 4 раза атаковали в районе Новоандреевки. Авиаударам НАРами подверглись Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляйполе, Новополь.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 3 вражеские атаки.

В Курской области продолжается операция Сил обороны Украины. Здесь противник в течение суток провел 72 штурма позиций подразделений ВСУ, 5 боев до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, и совершил 293 обстрела.

В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.