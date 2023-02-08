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Били из танков, минометов и артиллерии. В Херсонской области за сутки двое раненых

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Херсон, Среда 08 февраля 2023 09:31
Били из танков, минометов и артиллерии. В Херсонской области за сутки двое раненых Фото: в Херсоской области из-за обстрелов 2 человека ранены за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне снова сообщают о взрывах в среду, 8 февраля. За сутки Херсон и область россияне обстреляли 29 раз, из них 6 раз ударили по Херсону, двое человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА

Так, российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонскую область, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

"Херсон армия РФ атаковала 6 раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", - говорится в строительстве за сутки.

В администрации отмечают, что за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, оккупационные войска утром 8 февраля обстреливают Херсон. Взрывы слышны по всему городу.

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