Россияне утром атаковали Одесскую область из тактической авиации

Россияне выпустили из самолетов тактической авиации из Черного моря ракету Х-31П. Она не достигла цели.

"Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

"Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие", - предупреждают военные.

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.