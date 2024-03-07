Россияне утром атаковали Одесскую область из тактической авиации

Российские захватчики утром 7 марта пытались атаковать Одесскую область. Ракета не долетела до побережья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
Россияне выпустили из самолетов тактической авиации из Черного моря ракету Х-31П. Она не достигла цели.
"Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.
"Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие", - предупреждают военные.
Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.
Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.
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