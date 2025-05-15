Россияне снова вспомнили об "Орешнике": Буданов пояснил, есть ли угроза

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, - ред.) не было никакой (информации, - ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения", - ответил он журналистам о вероятном запуске.

Ракета пропаганды

Россияне якобы использовали ракету, которую они "Орешинком", один раз - для удара по Днепру 21 ноября 2024 года. Эта тема стала главной для российской пропаганды и стала важнейшим событием для жителей России. Затем о ракете забыли на несколько месяцев - вплоть до мая.

Ракета "Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности, которая, вероятно, является модификацией РС-26 "Рубеж". Дальность полета: до 3000 км, длина: 23 метра, диаметр: около 3 метров, вес: более 10 тонн, боевая часть: шестиблочная с индивидуальным наведением.

Закрытие пространства над полигоном "Капустин Яр"

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США получило от России предупреждение о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном "Капустин Яр". Запрет на полеты действовал 12 и 13 мая.

Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря. А уже 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

Кроме того, посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину.

Военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине. Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.