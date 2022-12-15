Оккупанты утром ударили по Никопольскому району: разрушены дома, есть раненые

Утром 15 декабря российские войска несколько раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ударил по домам и ЛЭП, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы местной ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Попали "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригоревскому, Никопольскому и Марганецкому общинам. Ранены два человека: 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома. В общинах разрушены дома и линии электропередач", - написал он. Фото: последствия вражеского обстрела Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)