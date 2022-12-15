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Оккупанты утром ударили по Никопольскому району: разрушены дома, есть раненые

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Днепропетровская область, Четверг 15 декабря 2022 13:10
Оккупанты утром ударили по Никопольскому району: разрушены дома, есть раненые Фото: оккупанты утром 15 декабря ударили по Никопольскому району (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 15 декабря российские войска несколько раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ударил по домам и ЛЭП, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы местной ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Попали "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригоревскому, Никопольскому и Марганецкому общинам. Ранены два человека: 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома. В общинах разрушены дома и линии электропередач", - написал он.

Фото: последствия вражеского обстрела Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли три общины Днепропетровской области. В результате атаки врага есть разрушения.

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