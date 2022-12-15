Оккупанты ночью и утром обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли три общины в Днепропетровской области (Getty Images)

Российские войска ночью и утром обстреляли три общины Днепропетровской области. В результате атаки врага есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Оккупанты применили "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 40 снарядов. Россияне обстреляли Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины Никопольского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В Марганецкой общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В других общинах последствия уточняются. Фото: оккупанты обстреляли три общины Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)