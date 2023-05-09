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Сбросили мины и обстреляли. Оккупанты нанесли удары по Сумской области

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Украина, Вторник 09 мая 2023 22:14
Сбросили мины и обстреляли. Оккупанты нанесли удары по Сумской области Фото: оккупанты нанесли удары по Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 9 мая, российские военные в очередной раз нанесли удары по пограничью Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

Как сообщили в ведомстве, в течение дня россияне совершили 14 обстрелов. Было зафиксировано 88 взрывов.

Обстрелам подверглись населенные пункты таких общин:

  • Великописаревской;
  • Белопольской;
  • Юнаковской;
  • Краснопольской;
  • Хотинской.

Великописаревская громада - по территории громады враг ударил из миномета. Это привело к повреждению частного жилого домовладения. Там обошлось без человеческих потерь. Там также был обстрел из АГС - 10 взрывов.

Белопольская община - был артиллерийский обстрел и с АГС, также россияне сбросили 29 мин на территорию общины.

Юнаковская громада - зафиксирован артобстрел из САУ. Краснопольская громада - осуществлен минометный обстрел. Хотинская громада - враг сбросил три мины на территорию громады.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов пограничных общин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

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