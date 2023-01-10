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Оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области

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Константиновка, Вторник 10 января 2023 18:05
Оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области Фото: оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область). Они атаковали частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела российских войск никто не пострадал. На месте атаки уже находятся спасатели и полиция.

Оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой областиФото: последствия обстрела россиян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Россияне попали по дороге в частном секторе, повредили ограждение одного из домов", - рассказал Кириленко.

Напомним, ранее стало известно, что 9 января оккупанты обстреляли Константиновку и Кураховку.

Также мы писали, что 9 января в результате атак россиян в Донецкой области ранения получили шесть человек.

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Донецкая область Константиновка Война России против Украины ракетный удар
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