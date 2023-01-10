Оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области
Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область). Они атаковали частный сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его словам, в результате обстрела российских войск никто не пострадал. На месте атаки уже находятся спасатели и полиция.
Фото: последствия обстрела россиян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"Россияне попали по дороге в частном секторе, повредили ограждение одного из домов", - рассказал Кириленко.
Напомним, ранее стало известно, что 9 января оккупанты обстреляли Константиновку и Кураховку.
Также мы писали, что 9 января в результате атак россиян в Донецкой области ранения получили шесть человек.
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