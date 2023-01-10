Оккупанты ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области

Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область). Они атаковали частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

По его словам, в результате обстрела российских войск никто не пострадал. На месте атаки уже находятся спасатели и полиция.

Фото: последствия обстрела россиян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Россияне попали по дороге в частном секторе, повредили ограждение одного из домов", - рассказал Кириленко.