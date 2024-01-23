Россияне снова обстреляли Харьков: известно о 7 пострадавших

"Предварительно есть 7 пострадавших горожан, но эта печальная цифра может уточняться", - сообщил Терехов.

Напомним, мы сообщали, что сегодня около 22:00 в Харькове были слышны звуки взрывов, после чего глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе зафиксировано три попадания.

Последствия атаки

"На эту минуту двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщил Синегубов.

По его словам, российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена жилая инфраструктура и есть возгорание авто.

В то же время директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил, что троих раненых госпитализировали с осколочными ранениями рук и ног

"В центре Харькова, предварительно, трое раненых - две женщины, один мужчина. Они находятся в состоянии средней тяжести", - заявил Забашта

Ракетный удар 23 января

Отметим, что российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 44 ракет.

Тогда под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях массированной ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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