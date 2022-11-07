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Россияне снова обстреляли Донецкую область, есть жертва и пострадавшие

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Донецкая область, Понедельник 07 ноября 2022 10:19
Россияне снова обстреляли Донецкую область, есть жертва и пострадавшие Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли Донецкую область, есть жертва и пострадавшие (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне продолжают вести обстрелы по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате атак оккупантов за прошедшие сутки по меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

На Горловском направлении наибольший урон захватчики нанесли Бахмуту. Там россияне убили одного человека и ранили еще двоих. Были повреждены пять частных домов, одна многоэтажка и одно предприятие. В Соледарской общине интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, также под огнем находились окрестности Торецкой и Светлодарской общин.

На Лисичанском направлении оккупанты ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного.

Кроме того, на Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, также были зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города, обошлось без жертв.

На рассвете оккупанты выпустили четыре ракеты по Краматорску. По предварительным данным, обошлось без жертв. Объемы разрушений устанавливаются.

Россияне также интенсивно обстреливали из артиллерии Угледар и Павловку на Волновахском направлении, жертв нет.

Напомним, вчера россияне обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и пострадавшие.

К тому же Кириленко отмечал, что оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, но особенно горячими точками являются Бахмут и Соледар.

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