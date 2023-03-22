Россияне снова обстреляли Черниговскую область

Сегодня, 22 марта, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram .

"По состоянию на 19:00 зафиксирован один обстрел вражескими войсками приграничья Черниговщины", - сообщили в ОК "Север".

По их данным, в районе села Архиповка около 13 часов было зафиксировано 8 приходов, вероятно из 120 мм миномета.

"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С".

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