Россияне снова атаковали Харьков, на этот раз УАБами: один человек погиб, есть раненые

Сегодня вечером, 7 июня, россияне ударили по Харькову УАБами. Это уже вторая атака РФ за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг снова ударил по Харькову - на этот раз КАБами", - написал Терехов в 17:33.
Через несколько минут он добавил, что в воздухе еще один КАБ. В то же время Синегубов подтвердил информацию об атаке и сообщил, что детали выясняются.
"Оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали устанавливаются", - написал он.
"В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району есть раненые", - сообщил Терехов.
Следующим сообщением он сразу написал, что в результате удара РФ по центральной части города один человек погиб, также есть несколько раненых.
Глава ОВА пишет, что предварительно, авиация РФ атаковала Шевченковский район. В результате ударов РФ 5 человек получили ранения. Медики сейчас оказывают им помощь.
Напомним, в ночь на 7 июня Россия совершила самый мощный обстрел Харькова за все время полномасштабного вторжения.
Враг применил для атаки ударные дроны, авиабомбы и ракеты. Мер Игорь Терехов сообщал, что центр города атаковали 48 "Шахедов", а в Харьковской областной прокуратуре говорили о применении более 50 беспилотников.
Под атакой этой ночью оказались два района - Киевский и Основянский. По данным Терехова, в Харькове зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов и 13 частных домов.
По состоянию на 8:40 было известно о 21-м пострадавшем. Среди них 14-летняя девочка и полуторамесячный младенец. Еще трех мирных людей оккупанты убили.
Подробнее о последствиях самой мощной атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.
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