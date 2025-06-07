Россияне снова атаковали Харьков, на этот раз УАБами: один человек погиб, есть раненые

"Враг снова ударил по Харькову - на этот раз КАБами", - написал Терехов в 17:33.

Через несколько минут он добавил, что в воздухе еще один КАБ. В то же время Синегубов подтвердил информацию об атаке и сообщил, что детали выясняются.

"Оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали устанавливаются", - написал он.

Обновлено в 17:58

"В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району есть раненые", - сообщил Терехов.

Следующим сообщением он сразу написал, что в результате удара РФ по центральной части города один человек погиб, также есть несколько раненых.

Обновлено в 18:03

Глава ОВА пишет, что предварительно, авиация РФ атаковала Шевченковский район. В результате ударов РФ 5 человек получили ранения. Медики сейчас оказывают им помощь.