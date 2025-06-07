Росіяни знову атакували Харків, на цей раз КАБами: одна людина загинула, є поранені

"Ворог знову вдарив по Харкову - на цей раз КАБами", - написав Терехов о 17:33.

Через кілька хвилин він додав, що у повітрі ще один КАБ. Водночас Синєгубов підтвердив інформацію про атаку та повідомив, що деталі з'ясовуються.

"Окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Деталі встановлюються", - написав він.

Оновлено о 17:58

"Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені", - поінформував Терехов.

Наступним повідомленням він одразу написав, що внаслідок удару РФ по центральній частині міста одна людина загинула, також є кілька поранених.

Оновлено о 18:03

Глава ОВА пише, що попередньо, авіація РФ атакувала Шевченківський район. Внаслідок ударів РФ 5 людей отримали поранення. Медики зараз надають їм допомогу.