Россияне снова атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшие

Сначала было зафиксировано попадание "Шахеда" в Слободском районе города. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Еще один дрон попал в Салтовском районе. Позже еще одно попадание было зафиксировано в Основянском районе.

По предварительной информации, в этих двух районах - прилеты вражеских дронов по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

Количество пострадавших увеличилось до двух.

Известно трое пострадавших в результате вражеской атаки: 47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Обновлено 11:52

По информации Синегубова, в Основянском районе Харькова повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля.

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий прилета.