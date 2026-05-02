Война в Украине

Россияне снова атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшие

11:48 02.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях обстрела?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне снова атаковали АЗС в Харькове (ГСЧС)

Российские оккупанты утром субботы, 2 мая, атаковали дронами Харьков. Под ударом снова оказались АЗС, известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сначала было зафиксировано попадание "Шахеда" в Слободском районе города. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Еще один дрон попал в Салтовском районе. Позже еще одно попадание было зафиксировано в Основянском районе.

По предварительной информации, в этих двух районах - прилеты вражеских дронов по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

Количество пострадавших увеличилось до двух.

Известно трое пострадавших в результате вражеской атаки: 47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Обновлено 11:52

По информации Синегубова, в Основянском районе Харькова повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля.

Фото: t.me/synegubov

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий прилета.

Россияне массированно обстреливают АЗС в Харькове

Напомним, вчера утром, 1 мая, российские войска атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали пять АЗС.

На двух из них, в Слободском районе города и в Чугуеве, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Взрывами повреждено оборудование заправок, 10 легковых автомобилей и здание автомойки.

Больше по теме:
АЗСХарьковВойна в УкраинеАтака дронов