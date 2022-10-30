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В Новой Каховке россияне отключили интернет и запугивают местных для "эвакуации"

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Херсонская область, Воскресенье 30 октября 2022 18:35
В Новой Каховке россияне отключили интернет и запугивают местных для "эвакуации" Иллюстративное фото: в Новой Каховке россияне отключили интернет и запугивают местных для "эвакуации" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты отключили интернет в Новой Каховке Херсонской области и заставляют местных жителей "эвакуироваться" якобы из-за угрозы обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что оккупационная власть занятой территории Херсонской области пытается создать условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

"Так, в Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины", - отмечают в Генштабе.

Под первоочередную "эвакуацию" подпадает медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.

Напомним, оккупанті уже проводят эвакуацию местных жителей с левобережной части Херсонской области. Так, принудительные меры принимают к жителям Новой Каховки.

Между тем, россияне возводят новые рубежи обороны на левом берегу Херсонской области.

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Херсонская область Новая Каховка Генштаб ВСУ
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