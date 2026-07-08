ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото)

12:15 08.07.2026 Ср
2 мин
Это уже четвертая атака на компанию с начала войны
aimg Татьяна Степанова
Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото) Иллюстративное фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ходе ночной ракетной атаки России на Киев был уничтожен склад готовой продукции международной табачной компании Philip Morris.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя отдела коммуникаций компании Philip Morris Виктории Илинской.

Отмечается, что это уже четвертая атака на компанию с начала полномасштабного вторжения России.

Никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги они находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности

В настоящее время оценивается размер ущерба и продолжается работа по ликвидации последствий.

Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото)

Фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Мы понимали, что в условиях полномасштабной войны такое развитие событий, к сожалению, возможно. Именно поэтому заранее диверсифицировали свою логистическую сеть.
Мы уже оперативно перенастраиваем цепи поставок, поэтому поставки продукции нашим клиентам не будут прерываться", - отметили в компании.

Ракетная атака на Киев

Напомним, ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами.

Силы ПВО сбили 139 российских беспилотников разных типов, однако есть попадания.

В частности, этой ночью Киев пережил очередную ракетную атаку . В результате вражеского обстрела в двух районах столицы возникли пожары и известно о пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Philip Morris Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
Новости
РФ ударила ракетой по 5-этажке в Харькове, есть жертвы и много пострадавших
РФ ударила ракетой по 5-этажке в Харькове, есть жертвы и много пострадавших
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"