Россияне уничтожили склад шоколада Millennium в Днепре

Российская ночная атака на Днепр уничтожила складской комплекс производителя шоколада Millennium. Компания предупредила о возможных перебоях со снабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Millennium Chocolate в Instagram .

В компании рассказали, что в результате ночных обстрелов склад с готовой продукцией получил значительные повреждения.

Из-за потери части товаров в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных видов продукции.

В то же время в Millennium подчеркнули, что самое важное – все работники остались в безопасности.

"Нам особенно досадно за то, что мы с заботой готовили к отправке для наших покупателей и партнеров", - отметили в компании.

В Millennium добавили, что уже работают над восстановлением после атаки и поблагодарили клиентов и партнеров за поддержку, доверие и понимание.