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Россияне уничтожили склад шоколада Millennium в Днепре

19:28 04.08.2026 Вт
1 мин
Из-за атаки могут возникнуть временные перебои с отдельными видами шоколада
aimg Мария Науменко
Россияне уничтожили склад шоколада Millennium в Днепре Фото: склад Millennium пострадал в результате российской атаки (коллаж РБК-Украина)
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Российская ночная атака на Днепр уничтожила складской комплекс производителя шоколада Millennium. Компания предупредила о возможных перебоях со снабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Millennium Chocolate в Instagram.

В компании рассказали, что в результате ночных обстрелов склад с готовой продукцией получил значительные повреждения.

Из-за потери части товаров в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных видов продукции.

В то же время в Millennium подчеркнули, что самое важное – все работники остались в безопасности.

"Нам особенно досадно за то, что мы с заботой готовили к отправке для наших покупателей и партнеров", - отметили в компании.

В Millennium добавили, что уже работают над восстановлением после атаки и поблагодарили клиентов и партнеров за поддержку, доверие и понимание.

Напомним, 2 августа российские дроны атаковали самый большой склад онлайн-гипермаркета ROZETKA в Броварах. В компании заявили, что удар был целенаправленным, однако, несмотря на повреждения, пострадавших не было, а работу удалось продолжить в обычном режиме.

Еще раньше, 26 июля, российские войска атаковали дроном супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка, еще более десяти человек получили ранения.

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