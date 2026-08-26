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Россияне уничтожили частный дом в Чернигове, погибли ребенок и женщина

08:41 26.08.2026 Ср
1 мин
Враг атаковал гражданских в городе
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели сразу прибыли на место удара (dsns.gov.ua)

Утром 26 августа российские захватчики нанесли удар по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом - огонь фактически уничтожил его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговского городского совета.

Также в результате удара повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, вспыхнул магазин, расположенный неподалеку.

По предварительным данным, во время вражеской атаки в частном доме находились три человека. 14-летнюю девочку госпитализировали.

Спасатели во время поисковых работ обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.

Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

В Чернигове 26 августа объявлен Днем траура по погибшим.

На зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспустят государственный флаг Украины с черной лентой.

Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Также в городе отменены развлекательные и концертные мероприятия.

Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Запрещена и трансляция развлекательной музыки на рынках, в магазинах, заведениях общественного питания и общественном транспорте.

Кстати, 25 августа россияне также ударили дронами по Чернигову, среди раненых есть дети.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ и сколько целей смогли обезвредить.

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