Три дня подряд Россия бьет по газодобыче "Нафтогаза" на Харьковщине
Три дня подряд враг целенаправленно атакует объекты газодобычи "Нефтегаза" на Харьковщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Нафтогаз".
В воскресенье россияне ударили по одному из добывающих активов "Нефтегаза" в Харьковской области. После попадания вспыхнул пожар.
Огонь оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Из-за атаки оборудование пришлось остановить, поэтому компания потеряла часть объемов добычи газа.
Утром в понедельник враг атаковал еще один объект газодобычи. На месте зафиксированы многочисленные разрушения.
В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. Точные данные о потерях компания пока не обнародовала.
Во время обеих атак сотрудники "Нефтегаза" находились в укрытиях. Пострадавших посреди персонала нет.
Напомним, 17 июля Россия массированно атаковала объекты "Нафтогаза" сразу в трех областях - Харьковской, Полтавской и Сумской.
Тогда на нескольких объектах возникли пожары, а работу предприятий временно приостановили.
Между тем аналитики РБК-Украина выясняли, хватит ли Украине газа и света зимой.
Несмотря на регулярные обстрелы добывающей инфраструктуры, темпы закачки газа в хранилища пока не снижаются, однако ближе к зиме риски выхода техники из строя растут.