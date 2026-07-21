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Три дня подряд Россия бьет по газодобыче "Нафтогаза" на Харьковщине

11:17 21.07.2026 Вт
1 мин
На объектах зафиксированы многочисленные разрушения
aimg Елена Чупровская
Три дня подряд Россия бьет по газодобыче "Нафтогаза" на Харьковщине Иллюстративное фото: россияне бьют по газодобыче (naftogaz.com)
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Три дня подряд враг целенаправленно атакует объекты газодобычи "Нефтегаза" на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Нафтогаз".

В воскресенье россияне ударили по одному из добывающих активов "Нефтегаза" в Харьковской области. После попадания вспыхнул пожар.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Из-за атаки оборудование пришлось остановить, поэтому компания потеряла часть объемов добычи газа.

Утром в понедельник враг атаковал еще один объект газодобычи. На месте зафиксированы многочисленные разрушения.

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. Точные данные о потерях компания пока не обнародовала.

Во время обеих атак сотрудники "Нефтегаза" находились в укрытиях. Пострадавших посреди персонала нет.

Напомним, 17 июля Россия массированно атаковала объекты "Нафтогаза" сразу в трех областях - Харьковской, Полтавской и Сумской.

Тогда на нескольких объектах возникли пожары, а работу предприятий временно приостановили.

Между тем аналитики РБК-Украина выясняли, хватит ли Украине газа и света зимой.

Несмотря на регулярные обстрелы добывающей инфраструктуры, темпы закачки газа в хранилища пока не снижаются, однако ближе к зиме риски выхода техники из строя растут.

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