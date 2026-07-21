Россияне уничтожили основной склад производителя "Хортицы"
Российский ракетный удар в ночь на 19 июля полностью уничтожил главный склад готовой продукции украинской алкогольной компании в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Global Spirits в сети Facebook.
Уничтожен основной склад
В результате российского ракетного удара был полностью уничтожен центральный склад готовой продукции компании. Огонь уничтожил складские помещения и весь запас алкогольной продукции.
По предварительной оценке, сумма ущерба превышает 100 миллионов гривен. В компании уточнили, что с уничтоженной продукции в бюджет Украины уже было перечислено 74 миллиона гривен налогов, включая акцизный сбор, НДС, налог на прибыль и налог на заработную плату.
Поставки приостановлены
Из-за полной потери складских запасов компания пока не может выполнять поставки клиентам. Партнеров попросили учитывать это при планировании работы, поскольку наиболее востребованная продукция временно будет отсутствовать.
Компания восстанавливает работу
Сейчас предприятие занимается восстановлением логистики и принимает меры для возобновления бесперебойной деятельности.
Также компания выразила поддержку соседним арендаторам складского комплекса — Good Wine, WineTime и WOG, которые также понесли потери. В заявлении подчеркнули, что главным остается отсутствие пострадавших среди людей.
В компании напомнили, что за время полномасштабной войны уже неоднократно теряли склады, офисы и производственные мощности. Несмотря на это, предприятие продолжает работу, сохраняет коллектив, платит налоги и поддерживает украинскую экономику.
Какую продукцию выпускает Global Spirits
Global Spirits — один из крупнейших международных алкогольных холдингов Европы. Компания производит широкий ассортимент алкогольной продукции, в том числе водку под брендами "Хортиця", "Первак", "Мороша", а также коньяки Shustoff, Oreanda и другие напитки.
Напоминаем, что российские войска несколько дней подряд наносят удары по объектам газодобычи группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Один из последних обстрелов вызвал пожар на производственном объекте, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки часть оборудования была выведена из строя, что привело к временному сокращению объемов добычи газа.