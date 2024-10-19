Россияне уничтожили мост в Олешках, вероятно, ожидая наступления ВСУ, - партизаны

"Утром 18 октября россияне уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области. Агент движения "АТЕШ" из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ сообщает, что это может быть связано с вероятным наступлением украинских сил на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

По данным партизан, военнослужащие РФ из этой бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил, а все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

"Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около тысячи российских военнослужащих в сторону реки Днепр. Очевидно, что оккупанты всерьез рассматривают вероятность наступления ВСУ на этом участке. И не подрывали бы столь стратегически важный мост без веских на то причин", - констатируют в "АТЕШ".

При этом партизаны не исключают, что "оккупанты могли подорвать мост по другой, пока непонятной, причине".