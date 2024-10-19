Росіяни знищили міст в Олешках, ймовірно, очікуючи на наступ ЗСУ, - партизани

"Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка в Херсонській області. Агент руху "АТЕШ" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це може бути пов'язане з ймовірним наступом українських сил на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, військовослужбовці РФ з цієї бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил, а всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність.

"Це також підтверджує інформацію наших агентів з Херсонської області про переміщення близько тисячі російських військовослужбовців у бік річки Дніпро. Очевидно, що окупанти всерйоз розглядають ймовірність наступу ЗСУ на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин", - констатують у "АТЕШ".

При цьому партизани не виключають, що "окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини".