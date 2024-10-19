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Россияне уничтожили мост в Олешках, вероятно, ожидая наступления ВСУ, - партизаны

Херсон, Суббота 19 октября 2024 14:10
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Россияне уничтожили мост в Олешках, вероятно, ожидая наступления ВСУ, - партизаны Фото: россияне уничтожили мост в Олешках 18 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска подорвали мост в Олешках Херсонской области. Оккупанты, вероятно готовятся к наступлению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Утром 18 октября россияне уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области. Агент движения "АТЕШ" из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ сообщает, что это может быть связано с вероятным наступлением украинских сил на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

По данным партизан, военнослужащие РФ из этой бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил, а все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

"Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около тысячи российских военнослужащих в сторону реки Днепр. Очевидно, что оккупанты всерьез рассматривают вероятность наступления ВСУ на этом участке. И не подрывали бы столь стратегически важный мост без веских на то причин", - констатируют в "АТЕШ".

Россияне уничтожили мост в Олешках, вероятно, ожидая наступления ВСУ, - партизаны

При этом партизаны не исключают, что "оккупанты могли подорвать мост по другой, пока непонятной, причине".

Ситуация в районе Олешек

Во время масштабного вторжения РФ в Украину оккупанты захватили всю Херсонскую область. Уже осенью 2022 года украинские военные освободили Херсон и часть населенных пунктов, расположенных на правобережье Херсонской области.

Левобережье Херсонской области остается захваченным россиянами. Олешки - город на левобережье Херсонской области, расположенный на берегу реки Конка.

Отметим, что в июле партизаны провели возле Олешек Херсонской области. Были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян.

Напомним, что в июне 2023 года захватчики закрыли затопленные Олешки после подрыва Каховской ГЭС. Эвакуироватьсяиз города тогда могли только жители с российским паспортом.

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