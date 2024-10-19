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Росіяни знищили міст в Олешках, ймовірно, очікуючи на наступ ЗСУ, - партизани

Херсон, Субота 19 жовтня 2024 14:10
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Росіяни знищили міст в Олешках, ймовірно, очікуючи на наступ ЗСУ, - партизани Фото: росіяни знищили міст в Олешках 18 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська підірвали міст у Олешках Херсонської області. Окупанти, ймовірно, готуються до наступу українських військових.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка в Херсонській області. Агент руху "АТЕШ" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це може бути пов'язане з ймовірним наступом українських сил на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, військовослужбовці РФ з цієї бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил, а всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність.

"Це також підтверджує інформацію наших агентів з Херсонської області про переміщення близько тисячі російських військовослужбовців у бік річки Дніпро. Очевидно, що окупанти всерйоз розглядають ймовірність наступу ЗСУ на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин", - констатують у "АТЕШ".

Росіяни знищили міст в Олешках, ймовірно, очікуючи на наступ ЗСУ, - партизани

При цьому партизани не виключають, що "окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини".

Ситуація в районі Олешок

Під час масштабного вторгнення РФ в Україну окупанти захопили всю Херсонську область. Вже восени 2022 року українські військові звільнили Херсон та частину населених пунктів, що розташовані на правобережжі Херсонської області.

Лівобережжя Херсонської області залишається захопленим росіянами. Олешки - місто на лівобережжі Херсонської області, розташоване на березі річки Конка.

Зазначимо, що у липні партизани провели біля Олешок Херсонської області. Було знищено три бліндажі, окопи, траншеї, а також склади зброї та продуктів харчування росіян.

Нагадаємо, що в червні 2023 року загарбники закрили затоплені Олешки після підриву Каховської ГЕС. Евакуюватися з міста тоді могли лише жителі з російським паспортом.

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