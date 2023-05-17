Россияне уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Черниговской области (фото)

В среду, 17 мая, российские войска обстреляли Семеновскую общину в Черниговской области. В результате атаки был уничтожен фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня в Семеновской общине в результате артобстрела произошел пожар фельдшерско-акушерского пункта. Огнем уничтожена кровля и перекрытие по всей площади", - говорится в заявлении. Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется. "Также недавно враг частично разрушил недействующую школу в Новгород-Северском районе", - добавил Чаус.