Росіяни знищили фельдшерсько-акушерський пункт у Чернігівській області (фото)

У середу, 17 травня, російські війська обстріляли Семенівську громаду у Чернігівській області. Внаслідок атаки було знищено фельдшерсько-акушерський пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

"Також нещодавно ворог частково зруйнував недіючу школу у Новгород-Сіверському районі", - додав Чаус.

Голова ОВА додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

"Сьогодні у Семенівській громаді внаслідок артобстрілу сталася пожежа фельдшерсько-акушерського пункту. Вогнем знищено покрівлю та перекриття по всій площі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Таким чином вони намагаються тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

CNN повідомляло, що росіяни посилили ракетні удари по Україні, аби спробувати відтермінувати контрнаступ ЗСУ на певний час.

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