Россияне значительно усилили обстрелы Суджи и прилегающих сел, - комендатура ВСУ

Российские оккупанты последнее время усиленно обстреливают Суджу Курской области. Также под атаками находятся прилегающие села.

Об этом заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет", - рассказал Дмитрашковский.

По его словам, с начала операции ВСУ в Курской области в результате российских обстрелов Суджи погибли 36 жителей города. Еще около 100 получили средние и тяжелые ранения.

Пресс-офицер уточнил, что для обстрелов Суджи россияне используют ЗРК С-300. Также враг массово использует FPV-дроны.

Он уточнил, что, по данным разведки, у россиян в регионе сосредоточено: