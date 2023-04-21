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РФ заставляет украинцев в оккупации дистанционно голосовать за "Единую Россию", - ЦНС

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 15:12
РФ заставляет украинцев в оккупации дистанционно голосовать за "Единую Россию", - ЦНС Фото: Оккупант и гражданские (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ на захваченных территориях Украины хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты не оставляют надежды провести в сентябре этого года "выборы" в "местные советы" на временно оккупированных территориях и уже сейчас ведут подготовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные "администрации" сосредоточены на подготовке к проведению предварительных внутрипартийных выборов всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 апреля текущего года на официальном сайте "Единой России" открыта регистрация для голосования за кандидатов от партии.

"Голосовать за кандидата можно онлайн. Следовательно, чтобы иметь "явку", враг побуждает население оккупированных территорий Украины заводить учетные записи в российской информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - пояснили в ЦНС.

Оккупанты хотят создать пропагандистский повод о небывалом "интересе" среди местных к "политической жизни РФ". Центр национального сопротивления призывает местное население на оккупированных территориях Украины игнорировать эту регистрацию и не устанавливать вражеские приложения на телефон, ведь они могут использоваться для слежки за владельцем гаджета.

Напомним, что российские захватчики планируют на законодательном уровне обязали жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.

Также сообщалось, что россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов.

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