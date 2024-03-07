Россияне не смогут приблизиться. Гуменюк рассказала об укреплении на правом берегу Днепра

"Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях - это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас важно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу. Во-первых, он ландшафтно выше левого берега "Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, украинские оборонные сооружения обустроены с учетом всех изменений ландшафта после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Как отметила спикер, именно поэтому враг превентивно работает, в частности, беспилотниками, артиллерией с левого берега. То есть тоже делает акцент на оборонные сооружения и их уничтожение контрбатарейным способом.

"Однако обустройство оборонных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делалось уже в мощных боевых условиях", - добавила Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

По состоянию на 6 марта украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области и отбивать атаки врага.