Россияне, изменив направление, пошли на штурм в Луганской области: названы потери

Российские войска изменили вектор штурмов в Луганской области. Но несмотря на это, как минимум одна из попыток наступления, так и не увенчалась успехом - у РФ 90 погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Враг пытался вытеснить наших защитников из лесного массива (из Серебрянского леса, - ред.). В частности, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны", – рассказал он.

Однако, по словам главы ОВА, россиян там постигла неудача - около 90 раненых и убитых захватчиков, три уничтоженных танка и ряд другой техники.

Изменение вектора оккупантов

Лысогор отметил, что оккупанты в целом изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку.

"В этих очагах за вчера отражены 19 атак россиян. Значительная часть наступлений противника происходила при поддержке авиации", - добавил он.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 32 атаки противника на Лиманском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Авиация сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, по данным Института изучения войны, российские войска немного продвинулись западнее Донецка. Украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе. К тому же ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ вблизи Бахмута.