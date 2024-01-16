ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута: карты ISW
Российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Позиционные бои продолжались:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
- к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
- к северо-западу от Кременной в районе Макеевки;
- к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
- к юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои 15 января продолжались:
- к востоку и юго-востоку от Северска, близ Верхнокаменского и Веселого;
- к северо-востоку от Бахмута в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Ивановского и Хромового;
- и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
Сообщается, что украинские войска нанесли удар по позиции российских воздушно-десантных войск (ВДВ) близ Бахмута. На кадрах, опубликованных 14 января, видно, что позиция ВДВ в Донецкой области загорелась после украинского удара,
Российский солдат утверждал, что в результате удара все было уничтожено, включая боеприпасы для российских солдат на передовой, автомобиль и его личные документы.
Позиционные бои продолжались:
- в районе Авдеевки;
- к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового;
- к юго-западу от Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.
На кадрах, опубликованных 15 января, видно, как украинские войска наносят удар по российскому автомобилю, перевозящему боеприпасы по мосту на шоссе Авдеевка-Донецк к северо-западу от Песков (юго-западнее Авдеевки).
В результате удара сдетонировали боеприпасы в российской машине, обрушив одну сторону моста.
По состоянию на 15 января российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на восточных окраинах Георгиевки (к западу от Донецка).
Позиционные бои продолжались:
- к западу и северо-западу от Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы;
- к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.
"Южная ось"
Российские войска атаковали к западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки), недалеко от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки) и в направлении Пречистовки (к юго-востоку от Великой Новоселки).
15 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе.
Позиционные бои продолжались близ Работино и к западу от Вербового (восточнее Работино).
Недавно российские войска незначительно продвинулись в западных Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на север к береговой линии в западных Крынках.
Украинские войска сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области по состоянию на 15 января, а ограниченные позиционные бои продолжались возле Крынков.
Российские источники утверждали, что морозные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок и высадке десанта на восточном берегу, потому что реки Днепр и Конка и каналы замерзли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.