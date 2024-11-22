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Россияне сменили тактику на фронте, идут на штурм по 10 бригад в одной точке, - военный

Иллюстративное фото: россияне изменили тактику на фронте и концентрируют силы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия начала менять тактику своих наступлений на фронте. Теперь они сконцентрируются для прорывов в одной точке.

Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина заявил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

По его словам, сейчас враг стянул свои войска к Курахово и Селидово. Вероятно, россияне хотят выровнять линию фронта и дальше перебросить войска на Покровск.

"Ситуация там критическая, применяются все виды оружия, максимальная работа артиллерии противника, применение авиационных бомб и применение большого количества дронов. Конечно, мы отвечаем, стараемся и крылья сбивать, лишать их "глаз" и ребята максимально держатся", - рассказал Фирсов.

Он также отметил, что в последнее время русская армия сменила свою тактику на поле боя. Если в начале полномасштабного вторжения они растягивали силы и пытались атаковать по всей линии фронта, начиная от Авдеевки, заканчивая Киевом. Сейчас все наоборот.

"Они хорошо понимают, чем это для них закончилось. И сейчас они аккумулируют все силы и делают такие точки, концентрацию сил и десятью бригадами идут на большой штурм", - отметил он.

Военный рассказал, что россияне имеют значительное преимущество в пехоте, дронах и артиллерии.

Ситуация на Кураховском направлении

В последнее время Россия сосредоточила свои силы по нескольким направлениям Донецкой области. В частности, на Покровском и Кураховском направлениях почти каждый день происходит половина от общего количества боевых столкновений в сутки.

Ранее мы писали, что 20 ноября россияне 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах ряда населенных пунктов Кураховского направления.

Также недавно в результате вражеского обстрела была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

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