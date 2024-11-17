ВСУ: враг сосредоточил наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте с начала суток в субботу уже произошло 132 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, и ситуация там до сих пор напряженная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании в публикации рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 16 ноября.

Российские обстрелы

В течение субботы, 16 ноября, российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар (с применением 1 ракеты) и 56 авиаударов (сбросили 74 управляемых авиабомб).

Кроме того, враг при атаках применил для ударов 593 дрона-камикадзе и совершил более 3600 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что ВСУ "продолжают сдерживать давление оккупационных войск".

"Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия", - проинформировали в военном командовании.

На Харьковском направлении оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска и Стрелечей. До сих пор продолжается 1 атака.

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал позиции ВСУ. 9 вражеских штурмов были отражены Силами обороны вблизи н.п. Песчаное, Колесниковка, Кругляковка и Загрызово. Еще 1 бой продолжается.

В Генштабе добавили, что во вражеские авиаудары попали районы н.п. Берестово, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка и Шейковка.

На Лиманском направлении росармия 10 раз атаковала украинских защитников в районах н.п. Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. При этом все вражеские атаки были отражены воинами ВСУ.

"Авиационным ударам подвергались районы населенных пунктов Боровая, Ивановка, Дроновка, Шейковка", - передали в Генштабе.

На Торецком направлении российские захватчики 7 раз пытались улучшить свое положение в Торецке и Щербиновке. Вражеская авиация наносила бомбовые удары по районам н.п. Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Петровка.

На Покровском направлении оккупанты 32 раза атаковали позиции ВСУ в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. До сих пор длится 1 бой.

В отчете также сообщается, что враг нанес авиаудары по районам н.п. Сухая Балка, Ровное, Мирноград, Сухой Яр, Криничая, Новый Труд.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены один БТР, одна ББМ, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и одна пушка оккупантов", - передали в Генштабе.

Кроме того, в военном командовании добавили, что воины ВСУ на этом направлении нанесли значительные повреждения двум танкам, одному БТР и пушке агрессора.

На Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак. В настоящее время продолжается 1 бой.

"В основном бои продолжаются в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Ганновку", - говорится в отчете.

На Времивском направлении враг 14 раз штурмовал передний край обороны ВСУ в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя. Сообщается, что 3 до сих пор продолжаются.

Российские захватчики нанесли авиаудары по районам Великой Новоселки, Темировки и Андреевки.

На Приднепровском направлении враг 4 рака безуспешно атаковал позиции ВСУ.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают ведение операции - там войска ВСУ в течение дня отражали 24 атаки противника, проинформировали в Генштабе.