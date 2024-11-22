Росіяни змінили тактику на фронті, йдуть на штурм по 10 бригад в одній точці, - військовий

За його словами, наразі ворог стягнув свої війська до Курахового та Селидового. Ймовірно, росіяни хочуть вирівняти лінію фронту і далі перекинути війська на Покровськ.

"Ситуація там критична, застосовуються усі види зброї, максимальна робота артилерії противника, застосування авіаційних бомб і застосування великої кількості дронів. Звичайно ми відповідаємо, намагаємось і крила збивати, позбавляти їх "очей" і хлопці максимально тримаються", - розповів Фірсов.

Він також зауважив, що останнім часом російська армія змінила свою тактику на полі бою. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вони розтягували сили та намагалися атакувати по всій лінії фронту, починаючи від Авдіївки закінчуючи Києвом. То зараз все навпаки.

"Вони добре розуміють, чим це для них закінчилось. І зараз вони акумулюють усі сили та роблять такі точки, концентрацію сил, і десятьма бригадами йдуть на великий штурм", - зауважив він.

Військовий розповів, що росіяни мають значну перевагу у піхоті, дронах та артилерії.