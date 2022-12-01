Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

30 ноября российские войска продолжили оборону от украинских контрнаступательных действий и отвоевывали утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска предприняли попытку штурма возле Стельмаховки, в 15 км северо-западнее Сватового. Министерство обороны России заявило, что украинские силы атаковали российские позиции в Новоселовском (14 км северо-западнее Сватового).

Российские источники также утверждают, что украинские войска совершили наземные атаки к югу от Сватового вокруг Кременной, и сообщают, что российские войска отразили украинские атаки в направлении Площадки (15 км к северу от Кременной), Краснопоповки (6 км к юго-западу от Кременной) и Жилищки (8 км к северу от Кременной).

Украинский Генштаб отметил, что российские войска обстреляли Краснопоповку и Площадку, что говорит о том, что украинские войска действительно продвинулись в эти населенные пункты. Российские войска дополнительно атаковали украинские позиции к югу от Кременной возле Белогоровки, а российские источники утверждают, что украинские силы обстреляли Лисичанск (29 км юго-восточнее Кременной).

Об общем темпе украинского контрнаступления вдоль линии Сватово-Кременная поступают противоречивые сведения. Многочисленные российские источники утверждают, что украинские контрнаступательные действия в этом районе остановились из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и невозможности поставок из-за плохих погодных условий и энергетических сбоев. Однако другой российский источник заявил, что наоборот, ситуация вокруг Кременной становится все более напряженной, и утверждает, что украинские силы скапливаются к северу от Кременной в районе Червонопоповки. Лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает же, что силы чеченского спецназа "Ахмат" и войска 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" "прекрасно продвигаются" в этом районе.

Бои на Донбассе

30 ноября российские войска продолжают продвигаться к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные между 28 и 29 ноября, показывают, как россияне окружают ВСУ с восточной стороны Курдюмовки, примерно в 12 км юго-западнее Бахмута. Российские источники распространяют противоречивые отчеты о статусе контроля над Курдюмовкой: некоторые сообщают, что украинские войска все еще контролируют западную половину населенного пункта и что бои продолжаются, в то время как некоторые утверждают, что российские войска полностью взяли под свой контроль населенный пункт и находятся в процессе очистки украинских позиций.

"ISW наблюдает лишь визуальное подтверждение первого утверждения и считает, что российские войска добились успехов в восточной половине Курдюмовки. Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, также показывают незначительное продвижение россиян на юго-восточной и северо-восточной окраинах самого Бахмута", - говорится в сообщении.

30 ноября российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили попытки российских атак вблизи Бахмутского (10 км северо-восточнее Бахмута) и Белогоровки (20 км северо-восточнее Бахмута). Министерство обороны России утверждает, что российские войска полностью захватили Белогоровку, хотя ISW не наблюдает независимого подтверждения этого заявления. Российские и украинские источники указывают, что за операции в районе Бахмута отвечают боевики группы "Вагнера", в основном из мобилизованных пленных, а также элементы как 1-го, так и 2-го армейских корпусов (войск так называемых "ДНР" и "ЛНР" " соответственно).

Кроме того, 30 ноября российские войска продлили наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк и обычные обстрелы на западе Донецкой области. В Генштабе Украины заявили, что российские войска безуспешно атаковали Первомайское, Невельское и Марьинко. Российские военные блоггеры утверждают, что российские войска, в том числе бойцы "Кубанского" казачьего отряда БАРС-11, воюют в Марьинке. Российские источники обнародовали кадры боевых действий артиллеристов так называемой "ДНР", которые обстреливают украинские позиции вблизи Авдеевки. В Минобороны России утверждают, что украинские войска продолжили безуспешные попытки вернуть утраченные позиции юго-западнее Донецка вблизи Угледара, а российские войска продолжили регулярный огонь вдоль линии столкновения вокруг города Донецка и в западной части Донецкой и восточной Запорожской областях.

Ситуация на юге

В Генштабе Украины сообщили, что русские войска ведут позиционную оборону на восточном берегу Днепра. 30 ноября украинское СМИ "Общественное" опубликовало видео, на котором показано, как украинские силы, расположенные под Антоновским мостом на западном берегу Днепра, ведут огонь из стрелкового оружия и гранатометов по российским войскам через реку на восточном берегу. Опрошенные украинские военные утверждают, что находятся в составе подразделений на крайне передовых позициях с задачей не допустить российских диверсионно-разведывательных групп через реку.

Украинские военные также заявили, что у российских войск несколько наблюдательных постов на восточном берегу, из которых ведут артиллерийский огонь. Российские войска могут иметь подразделения на восточном берегу у водной линии, чтобы не дать украинским разведывательно-диверсионным группам переправиться через реку и предложить позиции, из которых российские войска смогут лучше обстреливать Херсон и окрестные населенные пункты.

Украинские войска продолжают наносить удары по районам концентрации россиян на юге Украины. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска 28 и 29 ноября нанесли удары по российским позициям в Пологах и Токмаке Запорожской области, ранив около 100 российских военных. Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают последствия ударов HIMARS по зданиям в Родах. Другие видео с геолокацией, опубликованные 30 ноября, показывают последствия предполагаемых украинских ударов в Мирном Запорожской области. Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров 30 ноября сообщил, что жители слышали взрывы в местах, где разместились недавно российские мобилизованные. Российские источники также продолжают выражать обеспокоенность непроверенными украинскими штурмами Запорожской области 30 ноября. Запорожский оккупационный депутат Владимир Рогов утверждает, что украинские силы неудачно пытались прорвать российские оборонные позиции вблизи Орехова Запорожской области. ISW не может проверить сообщения об украинском штурме и не делает оценок относительно будущих украинских операций.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинские войска проводят боевые действия на Кинбурнской косе в условиях информационной тишины. Ким также заявил, что 28 ноября российские войска силой выселили жителей из Кинбурнской косы. Ранее ISW оценивало, что украинские силы будут лучше оборудованы для проведения потенциальных операций на восточном берегу Днепра в Херсонской области с мест на Кинбурнской косе.

30 ноября российские войска продолжили обычные ракетно-артиллерийские удары к западу от Гуляйполя, на западе Херсонской области и Днепропетровской области. Украинские источники сообщают, что российские войска нанесли удары по г. Херсон, Кизомис, Очаков, Запорожье, Никополь и Марганец.