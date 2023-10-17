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Россияне снизили количество обстрелов из артиллерии на юге. Но есть другой нюанс

Украина, Вторник 17 октября 2023 10:19
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Россияне снизили количество обстрелов из артиллерии на юге. Но есть другой нюанс Фото: россияне "угомонили" артиллерию на юге, но есть другой нюанс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные фиксируют уменьшение артиллерийских обстрелов российских войск на юге за последние сутки. Но враг использует другую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Наблюдаем существенное уменьшение количества и насыщенности артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки вражеская артиллерия работала 12 раз, зафиксировано применение около 130 снарядов.

В то же время оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья.

"За минувшие сутки зафиксировано 7 таких сбросов. Жертв среди населения нет", - констатируют военные.

Кроме того, оккупанты нанесли 2 авиационных удара с использованием 14 управляемых авиабомб по Бериславскому району. Под ударом оказались Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое и сам Берислав. В результате ударов повреждены 4 здания и больница.

Обстрелы Херсона и области

До недавнего времени оккупанты сильно обстреливали Херсон. Напримерв конце сентября российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины.

Отметим, что в Херсонской ОВА также констатировали увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации тогда уточняли, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.

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