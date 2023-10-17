Россияне снизили количество обстрелов из артиллерии на юге. Но есть другой нюанс

Украинские военные фиксируют уменьшение артиллерийских обстрелов российских войск на юге за последние сутки. Но враг использует другую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Наблюдаем существенное уменьшение количества и насыщенности артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки вражеская артиллерия работала 12 раз, зафиксировано применение около 130 снарядов.

В то же время оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья.

"За минувшие сутки зафиксировано 7 таких сбросов. Жертв среди населения нет", - констатируют военные.

Кроме того, оккупанты нанесли 2 авиационных удара с использованием 14 управляемых авиабомб по Бериславскому району. Под ударом оказались Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое и сам Берислав. В результате ударов повреждены 4 здания и больница.

Обстрелы Херсона и области

До недавнего времени оккупанты сильно обстреливали Херсон. Напримерв конце сентября российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины.

Отметим, что в Херсонской ОВА также констатировали увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации тогда уточняли, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.