Росіяни зменшили кількість обстрілів з артилерії на півдні. Але є інший нюанс

Українські військові фіксують зменшення артилерійських обстрілів російських військ на півдні за останню добу. Але ворог вдається до іншої тактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Спостерігаємо суттєве зменшення кількості і насиченості артилерійських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за минулу добу ворожа артилерія працювала 12 разів, зафіксовано застосування близько 130 снарядів.

Водночас окупанти продовжують застосовувати осколкові боєприпаси скидаючи їх з дронів по населених пунктах правобережжя.

"За минулу добу зафіксовано 7 таких скидів. Жертв серед населення немає", - констатують військові.

Крім того, окупанти завдали 2 авіаційні удари з використанням 14 керованих авіабомб по Бериславському району. Під ударом опинилися Козацьке, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе і сам Берислав. Внаслідок ударів пошкоджено 4 будівлі та лікарню.

Обстріли Херсона та області

Донедавна окупанти сильно обстрілювали Херсон. Наприклад, наприкінці вересня російські війська обстріляли Херсон із артилерії, загинули троє жінок.

Зазначимо, що у Херсонській ОВА також констатували збільшення обстрілів Херсона та області. В адміністрації тоді уточнювали, що російські війська почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не використовували.