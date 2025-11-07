Россияне снизили активность в Покровске и готовят новый удар на Мирноград, - ДШВ

Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса Быстрого реагирования ДШВ проводят поисково-ударные действия, сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Украинские подразделения БпС, штурмовые и десантно-штурмовые группы, а также бойцы ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и других структур ведут работу по выявлению и уничтожению российских сил в городе и на его окраинах.
По данным военных, российские подразделения значительно уменьшили свою активность и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и выиграть время для прибытия подкреплений.
В то же время враг пытается наладить логистику через южные окраины Покровска. На этом участке россияне несколько раз пробовали перебрасывать личный состав авто- и мототехникой, однако украинские силы успешно заблокировали эти попытки.
За первые дни ноября в Покровске ликвидирован 71 оккупант, еще 36 получили ранения.
В течение последних дней российские военные несколько раз пытались проникнуть в Гришино, маскируясь под гражданских, однако эти попытки были вовремя обнаружены и остановлены.
В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне.
Напомним, что за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта зафиксировано 169 боевых столкновений. Украинские воины продолжают активно уничтожать наступательный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу.
Генеральный штаб ВСУ сегодня отчитался по каждому из направлений фронте и показал подробные карты боев.
Стоит отметить, что в целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны.
А еще 248 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 65 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.