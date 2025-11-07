Россияне снизили активность в Покровске и готовят новый удар на Мирноград, - ДШВ

Украинские подразделения БпС, штурмовые и десантно-штурмовые группы, а также бойцы ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и других структур ведут работу по выявлению и уничтожению российских сил в городе и на его окраинах.

По данным военных, российские подразделения значительно уменьшили свою активность и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и выиграть время для прибытия подкреплений.

В то же время враг пытается наладить логистику через южные окраины Покровска. На этом участке россияне несколько раз пробовали перебрасывать личный состав авто- и мототехникой, однако украинские силы успешно заблокировали эти попытки.

За первые дни ноября в Покровске ликвидирован 71 оккупант, еще 36 получили ранения.

В течение последних дней российские военные несколько раз пытались проникнуть в Гришино, маскируясь под гражданских, однако эти попытки были вовремя обнаружены и остановлены.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне.