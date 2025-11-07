Где враг штурмует активнее всего: Генштаб обновил карты боев

С начала суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 169 боевых столкновений. Украинские воины продолжают активно уничтожать наступательный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник совершил 1 ракетный и 62 авиационных удара, использовав шесть ракет и 144 управляемые авиабомбы.

Также зафиксировано 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и 5525 атак дронов-камикадзе.

Авиационные удары агрессора были направлены по районам населенных пунктов Отрадное, Орестополь, Покровское, Малиновка (Днепропетровская область), Доброполье, Терноватое, Запорожье, Широкое, Солнечное (Запорожская область) и Ольговка (Херсонская область).

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава врага.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб, и осуществил 189 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.