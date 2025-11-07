ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Где враг штурмует активнее всего: Генштаб обновил карты боев

Пятница 07 ноября 2025 08:39
UA EN RU
Где враг штурмует активнее всего: Генштаб обновил карты боев Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о боях на фронте за последние сутки (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

С начала суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 169 боевых столкновений. Украинские воины продолжают активно уничтожать наступательный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник совершил 1 ракетный и 62 авиационных удара, использовав шесть ракет и 144 управляемые авиабомбы.

Также зафиксировано 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и 5525 атак дронов-камикадзе.

Авиационные удары агрессора были направлены по районам населенных пунктов Отрадное, Орестополь, Покровское, Малиновка (Днепропетровская область), Доброполье, Терноватое, Запорожье, Широкое, Солнечное (Запорожская область) и Ольговка (Херсонская область).

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава врага.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб, и осуществил 189 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери противника

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны.

А еще 248 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 65 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Ракеты Tomahawk и не только: Стефанишина заявила о позитивных переговорах США и Украины
Ракеты Tomahawk и не только: Стефанишина заявила о позитивных переговорах США и Украины
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины