Россияне уменьшили активность в Покровске: ISW объяснило, где они готовят новый штурм

По данным геолокационных видео, российские войска недавно незначительно продвинулись на север Мирнограда, что является минимальным успехом по сравнению с предыдущими днями.

Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев отметил, что оккупанты не пытаются закрепиться непосредственно в Покровске, а продолжают прорываться через город к его северной окраине. По его словам, украинские подразделения частично восстановили логистику к северу от Покровска и смогли доставить туда боеприпасы.

Украина уже почти два года держит оборону Покровска и не собирается уступать город. В то же время удержание позиций в черте города сопровождается большими рисками - в частности, значительными потерями среди военных и техники, что критично для страны, испытывающей нехватку личного состава.

Контроль над Покровском может открыть россиянам путь к дальнейшему продвижению на запад - в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

По мнению аналитиков, отступление из Покровска может дать украинским силам тактическое преимущество, если им удастся удержать позиции вблизи города до начала зимы.