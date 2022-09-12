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Росіяни зі ствольної артилерії гатили по Чернігівській області

Фото: Росіяни зі ствольної артилерії гатили по Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 12 вересня, з території Росії було здійснено п’ять обстрілів прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Вдень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Вже ввечері повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що Новгород-Сіверський район росіяни потужно обстріляли на початку вересня.

Також всередині серпня росіяни обстріляли Новгород-Сіверську громаду. В результаті пошкоджено цивільні споруди.

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