Росіяни зі ствольної артилерії гатили по Чернігівській області

У понеділок, 12 вересня, з території Росії було здійснено п’ять обстрілів прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Вдень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Вже ввечері повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила.