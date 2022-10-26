"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом
Украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом - они уничтожили уже около 8 тысяч россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин-LIVE".
Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников "пласты" солдат.
"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (умерло, – ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца", – заявил он.
Напомним, что 23 октября, украинские военные отразили враждебное наступление в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки.
Военные эксперты говорят, что в этой борьбе за контроль над разрушенным городом амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера", могли омрачить всю стратегическую логику .