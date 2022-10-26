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"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом

Новина українською →
Бахмут, Среда 26 октября 2022 22:50
"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (Alexey Arestovich, Facebook)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом - они уничтожили уже около 8 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин-LIVE".

Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников "пласты" солдат.

"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (умерло, – ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца", – заявил он.

Напомним, что 23 октября, украинские военные отразили враждебное наступление в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки.

Военные эксперты говорят, что в этой борьбе за контроль над разрушенным городом амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера", могли омрачить всю стратегическую логику .

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