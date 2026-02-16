Россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда: чем все закончилось

Бои за Мирноград

Как рассказали в командовании, в Мирнограде продолжаются бои. Силы обороны удерживают определенные рубежи, в частности в северной части города.

Между тем захватчики усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и дальнейшего штурма Мирнограда.

"Благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в основном обнаруживается и обезвреживается заблаговременно. В частности, попытки прорыва на бронированной технике вглубь города, которые имели место, вовремя обнаруживались, техника врага была уничтожена", - сообщили в ОК "Восток".

Также для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.

В Мирнограде и в окрестностях города проводят поисково-ударные действия. Основной тактикой российской армии на направлении остаются малые пехотные группы, что "критически истощает человеческий ресурс россиян".

Ситуация в Покровской агломерации

По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, российские войска активизировали попытки охвата Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

В частности, противник усилил давление с направлений Котлиного и Родинского.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим планам. Украинские военные проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

Кроме того, россияне продолжают попытки продвижения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришино.

В случае попыток просачивания на окраины населенного пункта Силы обороны оперативно обнаруживают и уничтожают врага.

На днях также было зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы к северу от Покровска в районе фермерских хозяйств. В результате контрдействий украинские военные ликвидировали противника.