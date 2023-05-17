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Россияне совершили 79 обстрелов по Херсонской области: среди раненых есть дети

Фото: оккупанты за минувшие сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за прошедшие сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 6 раз, выпустив 26 снарядов.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения, в том числе трое детей.

С деоккупированной территории области эвакуировано 155 человек.

Также, российские войска вчера поздно вечером, 16 мая, нанесли ракетный удар по Николаеву .

Напомним,войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким образом отложить контрнаступление ВСУ.

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